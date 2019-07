FRANKFURT (Dow Jones)-- Mit 173,39 Prozent notierte der Bund-Future im frühen Handel am Dienstag auf Rekordhoch. Inzwischen hat er ein paar Ticks abgegeben. Auslöser für die bereits am Montagnachmittag gestartete Rally waren der DZ Bank zufolge die Aussagen von EZB-Ratsmitglied Klaas Knot. In einem Interview mit Medienvertretern habe der Chef der niederländischen Zentralbank signalisiert, dass der EZB-Rat handeln werde, sobald widrige Szenarien aufträten. Es gebe Notfallpläne, sollte die Konjunktur nicht anziehen. Zweifelsohne werde die Inflationsrate in der Eurozone auf absehbare Zeit den Zielwert der Zentralbank nicht erreichen.

Das war genügend Munition, um den Bund-Future auf ein Allzeithoch zu katapultieren. Knot sowie sein Ratskollege Vasiliauskas reden am Vormittag in Vilnius, was am Anleihenmarkt erneut mit Aufmerksamkeit verfolgt werden dürfte.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 4 Ticks auf 173,27 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 173,39 Prozent und das Tagestief bei 173,21 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 35635 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt einen Tick auf 134,63 Prozent.

July 02, 2019 02:44 ET (06:44 GMT)

