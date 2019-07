Seit gestern dürfen an den europäischen Börsen bestimmte Aktien großer Schweizer Unternehmen wie beispielsweise Roche, Novartis und Rochè nicht mehr gehandelt werden. Diese sind vorerst nur noch an der Börse in Zürich handelbar. Umgekehrt dürfen EU-Händler bis auf Weiteres nicht mehr uneingeschränkt an der Börse in Zürich handeln. Hintergrund ist ein neues Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und der Schweiz. Da Bern wegen innenpolitischer Widerstände dem Vertrag bislang nicht zugestimmt hat, erkenn. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...