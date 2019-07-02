FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WATTLE HEALTH AU LTD O.N. 22W AU000000WHA2
AB/FROM ONWARDS 02.07.2019 08:01 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WATTLE HEALTH AU LTD O.N. 22W AU000000WHA2
AB/FROM ONWARDS 02.07.2019 08:01 CET