Ein neuer Großauftrag für Windturbinen aus den USA erhöht den Auftragsbestand auf eine neue Rekordhöhe. Die exakten Zahlen gibt es erst mit den Ergebnissen zum Halbjahresbericht in Euro gerechnet. Genannt wurden bisher die Betriebsleistungen der zu installierenden Aggregate. Das Problem: Der Auftragsbesand sichert Nordex eine Vollbeschäftigung für mindestens 4 Jahre, aber die Abrechnung differiert davon erheblich und mithin auch die Gewinnermittlung. Deshalb bleibt es schwierig, eine nachhaltige Gewinnschätzung je Aktie zu kalkulieren. Unsere Sicht: 1,2 Mrd. Euro Marktwert für Nordex ist mit Sicherheit zu wenig, doch der Aufbau dieses Marktwertes kann sich aus den genannten Gründen nur schrittweise realisieren lassen. Locker formuliert: In 1 bis 1,5 Jahren wächst Nordex schrittweise in eine Bewertung um 1,6 bis 1,7 Mrd. Euro hinein. Das ist die Besonderheit für Investments in Windkraft.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info