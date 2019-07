Sommer, Sonne und laue Abende am See. Die schönste Zeit des Jahres ist für Investoren oft der reinste Stress. Denn für gewöhnlich lässt der DAX irgendwann zwischen Mai und September gerne mal die Diva raus. Der berühmte Spruch "Sell in May and go away" (Verkaufe im Mai und geh weg) wirkt abgedroschen. Aber tatsächlich läuft es für den DAX zwischen Mai und September im Durchschnitt nicht so gut. Die echte Rendite entsteht in den Wintermonaten. Daher stellt sich wie jedes Jahr automatisch die Frage, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...