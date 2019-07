Der Fall "Sea Watch 3" zeigt: Auf der Suche nach unserem Wesen als Europäer werden wir bereits von den Rechtspopulisten manipuliert und instrumentalisiert. Europa muss sich entschlossen dagegen wehren.

Was für eine Werte-Union will Europa sein, für welche Werte will der Kontinent stehen? Das sind die übergeordneten Fragen im Streit um die Kapitänin Carola Rackete. Im Spendenaufruf der prominenten Moderatoren Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf ist der Satz "Wer Menschenleben rettet, ist kein Verbrecher" zentral. Wenn man sich wirklich auf die Suche nach fundamentalen Werten für unser Zusammenleben machen würde, Stünde diese Aussage nicht ganz weit oben auf der Liste? Drückt dieser Satz eigentlich nicht eine Selbstverständlichkeit aus?

"Wer auch nur ein Menschenleben rettet, rettet die ganze Welt" heißt es im Talmud. Und im Neuen Testament werden wir dazu angehalten "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst". Da ist er doch also, der gesamte jüdisch-christliche Kanon, auf den sich viele Politikerinnen und Politiker im Abendland berufen und das Christentum in einer Nussschale, dessen Werte, wenn man Umfragen glauben darf, bis zu siebzig Prozent der Europäer als wichtig für ihr Leben erachten.

Für den italienischen Vize-Premierminister Salvini gleicht das Retten von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer durch die Hilfsorganisation "Sea Watch" einem "Kriegsakt". Frau Rackete hat mit ihrem Boot und vierzig Flüchtlingen darauf auf der Insel Lamepdusa angelegt, jene Insel, die zum Inbegriff der Massenflucht geworden ist und die Papst Franziskus zum Ziel seiner ersten Reise als neugewähltes ...

