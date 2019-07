Die Drohungen von US-Präsident Trump in Form von neuen Strafzöllen bleiben an der Börse wirkungslos. Der Renditeverfall bei den deutschen Bundesanleihen geht weiter.

Der Dax verteidigt die Marke von 11.500 Punkten. Zur Eröffnung notiert das deutsche Börsenbarometer bei 11.55x Zählern, ein Plus von x,x Prozent gegenüber dem Vortag. Am gestrigen Montag schloss der Index bei 12.531 Zählern - ein Plus von 0,99 Prozent. Allerdings gab es mit 12.619 Punkten ein neues Jahreshoch erreicht.

Folg man der Anlegerstimmung an der Börse, so war das gestrige neue Jahreshoch nicht das letzte. "Ich gehe davon aus, dass die positive Entwicklung zu einem langsamen, aber nachhaltigen Aufwärtstrend führen wird, der, unterbrochen durch zwischenzeitliche Rücksetzer, durch die Urlaubsheimkehrer bis in den September hinein reichen könnte", lautet das Fazit von Stephan Heibel nach Auswertung der Handelsblattumfrage Dax-Sentiment unter mehr als 3500 Anlegern.

Denn viele Investoren sind nur gering investiert. Privatanleger haben vor dem G20-Gipfel in Osaka sogar auf fallende Kurse spekuliert und die Käufe von Put-Hebelprodukten, die bei fallenden Kursen an Wert gewinnen, nach dem gestrigen neuen Jahreshoch sogar noch ausgebaut. Dieses Verhalten, ablesbar am Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, gilt als Kontraindikator.

Wirkungslos blieben Drohungen von US-Präsident Donald Trump, neue milliardenschwere Sonderzölle zu erheben. Nachdem Donald Trump einen "Waffenstillstand" mit China ausgemacht hat, ist die EU an der Reihe. Es geht wieder um den Streit um illegale Hilfen beim Flugzeugbau. Für etliche europäische Exporte - von Lebensmitteln wie Oliven, Fleisch und Käse über Whisky bis hin zu Gusseisenrohren - könnten die Einfuhrschranken erhöht werden. Diese Zölle kämen zu einer bereits veröffentlichten Liste mit EU-Produkten im Wert von 21 Milliarden Dollar hinzu. Das Volumen der Strafabgaben sei mit vier Milliarden Dollar vernachlässigbar, lautet die Einschätzung an der Börse.

Der Renditeverfall bei den deutschen Bundesanleihen geht weiter: Dieser Wert hat am heutigen Dienstag für Anleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren mit minus 0,364 Prozenttief erreicht. Technische Analysten hatten bereits vor mehreren Wochen ein Kurspotenzial von minus 0,4 Prozent ausgemacht.

Auch die Renditedifferenz zwischen und deutschen und italienischen Staatsanleihen ist auf den tiefsten Stand seit neun Monaten ...

