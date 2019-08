Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zinssenkungsspekulationen sorgen am Mittwoch für eine freundliche Eröffnung an den europäischen Börsen. Der DAX gewinnt im frühen Geschäft ein halbes Prozent auf 11.711 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 zieht 0,6 Prozent an auf 3.372 Punkte. Damit trotzen die europäischen Börsen den schwachen Vorlagen der Wall Street und machen die Verluste vom Dienstag wieder wett.

Ein Ausbruch aus der Handelsspanne zwischen knapp 11.300 und gut 11.850 Punkten beim DAX ist aber nach wie vor nicht in Sicht. "Die Weichen stehen auf seitwärts", sagt ein Händler.

Am Abend wird das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht, und am Freitag redet Notenbankchef Jerome Powell auf dem Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole. "Die Frage ist nicht mehr, ob die US-Notenbank die Zinsen senkt, sondern wie stark", meint ein weiterer Marktteilnehmer. Auch von der Europäischen Zentralbank wird eine weitere Lockerung der Geldpolitik erwartet.

Der Devisenmarkt reagiert auf die anstehenden Termine gelassen, der Euro handelt weiter nahe der Marke von 1,11 Dollar. Die Feinunze Gold gibt etwas nach und steht eng an der Marke von 1.500 Dollar. Die Renditen der Langläufer ziehen vor der Emission der neuen 30-jährigen Bundesanleihe etwas an. Voraussichtlich wird der Bundesfinanzminister nun auch bei der Ausgabe dieser extrem langen Laufzeit erstmals Zinsen kassieren.

Mailand weiter erholt

Im Blick stehen in Europa weiterhin der Brexit und die Entwicklung in Italien. "Von Boris Johnson ist bei seinem Besuch in Berlin wenig Neues zu erwarten", sagt Thomas Altmann von QC Partners. "Offen bleibt weiterhin, ob der harte No-Deal Brexit eher eine Drohung oder sein politischer Wunsch ist", ergänzt er.

Sollten in Italien Neuwahlen vermieden werden, könne das an den Märkten positiv ankommen. "Geht es nach dem Willen der Börsianer, dann wird Salvinis Lega in der Koalition durch Renzis Partito Democratico ersetzt", so Altmann. Darauf dürften auch die Akteure in Mailand setzen. Der MIB führt mit einem Plus von 1,2 Prozent die Gewinnerliste bei den Länderindizes an. Bereits am Dienstag hatte eine Erholung der Aktien- und Anleihekurse in Italien eingesetzt, nachdem Ministerpräsident Conte wie weithin erwartet seinen Rücktritt angekündigt hatte.

Nun muss der Staatspräsident entscheiden, wie es tatsächlich weitergeht, ob also möglicherweise die Renzi-Partei und die Fünf-Sterne-Bewegung die Chance erhalten, eine Regierung zu bilden. Zuletzt gab es aus beiden Reihen zumindest entsprechende Bereitschaftssignale.

RWE im DAX vorn

Auf der Branchenebene liegt lediglich der Index der als defensiv geltenden Pharmawerte nicht im Plus. Angeführt wird der Aufschwung von den zyklischen Auto- und Industrietiteln sowie den Ölaktien.

Im DAX steigen RWE um 2,2 Prozent auf 25,80 Euro. Die UBS empfiehlt die Aktien des Energieversorgers zum Kauf und hat das Kursziel auf 27,50 erhöht. Covestro steigen um 1,7 Prozent und BASF um 1,4 Prozent. Vonovia verlieren dagegen weitere 0,9 Prozent. Die Aktie steht wie auch andere deutsche Immobilientitel unter Druck, seit das Bundesverfasungsgericht am Vortag die Mietpreisbremse als mit dem Grundgesetz vereinbar bezeichnet hat. Der Subindex der deutschen Immobilienaktien verliert ein halbes Prozent.

Gea sind laut Händlern von Goldman Sachs hochgestuft worden, der Kurs legt um gut 4,3 Prozent zu. Tele Columbus erholen sich nach Geschäftszahlen, die eine Stabilisierung zeigen, um 13 Prozent. AAP Implantate gewinnen gut 6 Prozent. Das Unternehmen hat eine Zulassung in den USA erhalten. GK Software büßen nach einer sehr zäh verlaufenen Kapitalerhöhung, die deutlich weniger einbrachte als avisiert, gut 3 Prozent.

