Lausanne (ots) - Die Schweizer sind im Allgemeinen immer

zufriedener mit ihrer Hausratversicherung. Wenn man ihren Angaben

Glauben schenkt, entsprechen die verschiedenen Leistungen ihren

Bedürfnissen und Erwartungen. Auch das Prämienniveau scheint sie

zufriedenzustellen.



Seit 2013 bietet das Onlineportal bonus.ch jedes Jahr den

Schweizern die Möglichkeit, sich über ihre Hausratversicherung zu

äussern und an einer Umfrage mit 5 Kategorien teilzunehmen: Klarheit

der übermittelten Informationen, Verfügbarkeit und Freundlichkeit

sowie Professionalismus der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,

Bearbeitung der Schadensfälle und Preis-Leistungsverhältnis. Auch

dieses Jahr war die Umfrage ein grosser Erfolg, da über 1700 Personen

sich Zeit genommen haben, ihre Meinung über ihren jeweiligen

Versicherer kundzutun. Die Antworten wurden in Noten zwischen 1 und 6

umgewandelt, wobei 6 die beste Note ist.



Obwohl seit 4 Jahren die generelle Durchschnittsnote konstant

bleibt (Note 5.1, "gut"), kann man in 2019 feststellen, dass die

Zufriedenheit leicht zugenommen (0.1) und die Note 5.2 erreicht hat.

Nach wie vor sind es die Tessiner, die am schwersten

zufriedenzustellen sind, denn sie verleihen die Durchschnittsnote 4.9

im Vergleich zu 5.1 für die Deutschschweizer und 5.2 für die

Westschweizer.



Zwar belegte ELVIA im letzten Jahr den 1. Platz mit der Note 5.5

("sehr gut"), doch teilen sich dieses Jahr 3 Versicherungen die

höchste Podiumsstufe mit der Durchschnittsnote 5.3: Basler, Die

Mobiliar und Vaudoise. ELVIA liegt mit 5.2 gleich hinter den Siegern,

gefolgt von dem Peloton aus Allianz Suisse, AXA Winterthur, Helvetia,

smile.direct und Zurich (Note 5.1).



Die Kategorie Preis-Leistungsverhältnis ist besonders interessant,

denn sie ermöglicht, sich näher mit dem Aspekt der Prämien zu

befassen. Zwar handelt es sich um die Kategorie mit der niedrigsten

Note, doch bestätigt sie ihren leichten Anstieg des Vorjahrs (0.1

Erhöhung zwischen 2017 und 2018), da sie die Note 5.0 und die

Bewertung "gut" beibehält. Die anderen Kategorien behalten ebenfalls

die Note "gut" bei, mit der Note 5.2 für die Klarheit der

übermittelten Informationen, der Verfügbarkeit und Freundlichkeit der

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie für ihren Professionalismus.

Die Bearbeitung der Schadensfälle wird sogar mit der

Durchschnittsnote 5.3 bewertet.



Aufgrund dieser Resultate kann man feststellen, dass die Schweizer

und Schweizerinnen global mehr als zufrieden mit ihrer

Hausratversicherung sind. Auf die Frage, ob sie ihre Versicherung

weiterempfehlen würden, antworten 78.4% mit Ja, während 14.8% keine

Meinung haben. Nur 6.8% geben an, sie nicht weiterempfehlen zu

wollen.



84.9% der befragten Personen geben an, dass sie ihre Hausrat- und

Haftpflichtversicherung beim gleichen Versicherer abgeschlossen

haben. Da diese beiden Produkte eng miteinander verbunden sind, ist

es aufgrund der Prämienkumulierung und der Kundentreue für die

Versicherer interessant, diese beiden Versicherungen im Package

anzubieten.



Detaillierte Analyse pro Versicherer, Fragen und Unterfragen der

Umfrage: https://www.bonus.ch/Pdf/2019/Hausratversicherung.pdf



Zugang zu den Zufriedenheitsnoten der Hausrat- und

Haftpflichtversicherer: https://www.bonus.ch/zrBZE55.aspx



Direktzugang zum Prämienvergleich der Hausrat- und

Haftpflichtversicherungen: https://www.bonus.ch/zrBKC3P.aspx



