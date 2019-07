Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Düsseldorfer Hypothekenbank AG (DHB), eine 100%ige Tochtergesellschaft der Aareal Bank AG (ISIN DE0005408116/ WKN 540811), hat ihr Bankgeschäft in die Muttergesellschaft überführt und damit verbundene Kredit- und Wertpapierportfolios im Wege einer Abspaltung auf die Aareal Bank AG übertragen, so die Aareal Bank AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

