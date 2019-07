Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe in den USA ist im Juni von 52,1 auf 51,7 Punkte leicht gesunken, so die Analysten der DekaBank.Der Indikator signalisiere nach Angaben des Institute for Supply Management für diesen Monat ein gesamtwirtschaftliches Wachstum von 2,6% (mom, ann.). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...