Wien (www.aktiencheck.de) - Die Umfragen zu den Neuwahlen in Griechenland favorisieren die Nea Dimokratia (ND) unter Kyriakos Mitsotakis mit einem Vorsprung von fast 10% gegenüber der regierenden Partei SYRIZA von Alexis Tsipras, so Gregor Holek, Fondsmanager im Team "Aktien, CEE & Global Emerging Markets" bei Raiffeisen Capital Management. ...

