Siemens-Chef Joe Kaeser will seinem Nachfolger ein bestelltes Feld hinterlassen, wenn dieser 2021 das Amt antritt. Bis dahin wird der umfassende Umbau des Industriekonzerns aber weitergehen. Das ist zeit- und kostenintensiv, dürfte sich langfristig jedoch auszahlen. Noch müssen Anleger aber auf den Befreiungsschlag bei der Aktie warten.Anfang Mai verkündete Siemens den jüngsten Schritt beim Umbau. So soll die neu formierte Energiesparte Gas & Power eigenständig werden und an die Börse gehen. Somit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...