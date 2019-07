Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown nach der Ankündigung weiterer Übernahmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Mit den Zukäufen sieht Analyst Thomas Rothäusler seine positive Einschätzung der Immobiliengesellschaft untermauert, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb. Der Konzern biete in diesem Jahr weiterhin starkes externes Wachstum. Zudem profitiere Aroundtown von der dynamischen Entwicklung bei Gewerbeimmobilien und der möglichen Umverteilung von Kapital weg von Wohnimmobilien./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2019 / 13:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-07-02/10:56

ISIN: LU1673108939