Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain vor Zahlen zum zweiten Quartal von 27,60 auf 28,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Trotz des robusten Wachstums im europäischen Bausektor dürfte sich der Baustoffehersteller angesichts des bereits starken Vorjahrs bei Absatz und Margen nur noch wenig verbessert haben, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit dürfte der Quartalsbericht kaum steigende Markterwartungen nach sich ziehen./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 00:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2019 / 00:47 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-07-02/10:58

ISIN: FR0000125007