Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sartorius von 147 auf 184 Euro angehoben, die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es sei weiteres Wachstum des Laborausrüsters zu erwarten, das sich entsprechend auf die Gewinnmargen auswirken sollte, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei die gute Entwicklung bereits in den Aktienkurs eingepreist./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2019 / 05:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-07-02/11:01

ISIN: DE0007165631