Die Deutsche Bank hat das Kursziel für United Internet von 56 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt tue sich noch immer schwer damit, die künftigen Pläne des Providers in Hinblick auf das Netzwerk von 1&1 Drillisch einzupreisen, schrieb Analyst Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Aktie erscheine bei aller Unsicherheit aber tendenziell überverkauft./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2019 / 04:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-07-02/11:03

ISIN: DE0005089031