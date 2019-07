Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Es gebe Signale fürs eine Optimierung der Angebotspalette und eine konsequentere Kostenkontrolle, die sich in verbesserten Ergebnissen niederschlagen sollten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei noch nicht klar, in welchem Zeitrahmen dies gelingen werde./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 07:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2019 / 07:13 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-07-02/11:04

ISIN: DE0005190003