Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse am deutschen Rentenmarkt verbesserten sich am Montag trotz starker Aktienmärkte, so die Analysten der Nord LB.Italienische Anleihen seien stark gesucht gewesen und hätten u.a. wieder einmal von der Hoffnung profitiert, dass im Haushaltsstreit mit der EU eine Eskalation vermieden werden könne. Die Rendite der zehnjährigen BTP sei auf 1,94% (2,09%) gesunken. Die nach der Annäherung im Handelskonflikt gestiegene Risikofreude der Anleger habe die Kurse am US-Anleihenmarkt belastet. Zehnjährige Treasuries hätten 7/32 Punkte nachgegeben. (02.07.2019/alc/a/a) ...

