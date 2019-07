Aufatmen am Aktienmarkt. Der G20-Gipfel im japanischen Osaka sendete Signale einer Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China. So kam es am vergangenen Wochenende in Osaka zu einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Trump zeigte sich laut Medienberichten zufrieden mit dieser Zusammenkunft. Er gehe davon aus, dass China und die USA wieder auf Kurs seien. Neue Sonderzölle solle es auf absehbare Zeit nicht geben. Was auch die allerdings vage Hoffnung nährte, dass es auf Sicht keine US-Strafzölle auf die Einfuhren europäischer Autos geben könnte. Rückblende: Mitte Mai verlängerte Trump die Frist für die Entscheidung bezüglich US-Strafzölle auf europäische Autos laut Medienberichten um 180 Tage.

Gut nach unten unterstützt?

Dieses für die europäische Autoindustrie zweifelsohne bedrohliche Szenario ist somit noch nicht gebannt. Was Autoaktien auch in den kommenden ...

