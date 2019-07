Kaum entspannt sich das Verhältnis zu China, droht Trump den Europäern neue Strafzölle an. Im Fokus stehen die Subventionen für die Flugzeugbauer. Ein Streit der seit 15 Jahren bereits zwischen Brüssel und Washington ausgetragen wird und nun wieder aufkocht. Cornelia Frey blickt auf die wichtigsten Themen an den Finanzmärkten am Dienstagvormittag.