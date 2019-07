Die Aktie von Aurora Cannabis kämpft derzeit mit dem wichtigen Widerstand in Form der 200-Tage-Linie. In der vergangenen Woche konnte das Papier knapp darüber aus dem Handel gehen. Am gestrigen Montag war die Heimatbörse in Toronto geschlossen. Am heutigen Dienstag gilt es nun, den Ausbruch nach oben zu bestätigen. Dies wäre ein klares positives Signal. Wichtig wäre anschließend zudem der schnelle Sprung über den mittelfristigen Abwärtstrend. Damit würde Aurora Cannabis der Befreiungsschlag gelingen.

Den vollständigen Artikel lesen ...