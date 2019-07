HERZOGENRATH (IT-Times) - Der deutsche Halbleiter-Maschinenbauer Aixtron S.E. hat einen Reaktor an die Universität Nagoya in Japan geliefert, um Halbleitermaterialien zu erforschen. Aixtron lieferte ein MOCVD-System, genauer gesagt eine Close Coupled Showerhead (CCS) - Anlage, an die Universität Nagoya...

