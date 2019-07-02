DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA07R/17 DE000HLB5ES8 04.07.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA07F/17 DE000HLB5DZ5 04.07.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA07R/17 DE000HLB5ES8 04.07.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA07F/17 DE000HLB5DZ5 04.07.2019 HZE/EOT