In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um BYD, Tesla, BMW, den Bitcoin, Wirecard, JinkoSolar und Nel. Die Aktie von BYD ist aus ihrer wochenlangen Seitwärtsbewegung nach oben ausgebrochen. Verantwortlich hierfür waren wirklich bemerkenswerte Äußerungen des BYD-Gründers und Vorstandschefs Wang Chuanfu. Wenn er seine Ankündigungen umsetzen kann, dann dürfte die Aktie in nächster Zeit noch weitaus stärker zulegen. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die kurz bevorstehende Entscheidung bei Tesla, die gefährlichen Äußerungen eines BMW-Vorstandes, die Korrektur beim Bitcoin, die Perspektiven von Wirecard, die neuesten Zahlen von JinkoSolar und um den erneuten Höhenflug der Nel-Aktie.