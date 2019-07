Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ja, jetzt steht es fest. Die wichtigsten Zentralbanken haben eine Wende ihrer ultra-expansiven Geldpolitik angekündigt und wollen sie noch expansiver machen, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Die FED strebe nicht mehr eine "normale" Geldpolitik an, die weder expansiv noch restriktiv auf die Konjunktur wirke und habe ihre Einschätzung für einen neutralen Zins auf 2,5% gesenkt. Die Märkte hätten bereits eine Senkung der FED Funds Rate um 1 bis 2 Schritte eingepreist. Die EZB wolle alle Hilfsmaßnahmen einsetzen, um der Konjunktur neue Impulse zu verleihen. Die Bank of Japan setze ihre Lockerungspolitik mit einem Zins von rund 0% weiter fort. Ebenso die Bank of England bis eine Entscheidung über den Brexit gefallen sei. ...

