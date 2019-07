Der italienische Energieversorger Enel hat über seine Tochterfirma Enel X Vereinbarungen mit Ionity und Smatrics geschlossen: Enel-X-Kunden können ab sofort auch an den Ladesäulen der deutschen und österreichischen Anbieter laden. Über die App "X Recharge" können die Kunden jetzt an mehr als 6.000 Ladestationen in Europa zu laden, von denen über 800 außerhalb Italiens liegen. Konkret in Österreich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...