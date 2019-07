Sport und Kultur sind in der Unihalle Wuppertal gleichermaßen zuhause. Eben noch Trainingsstätte für die Studenten, kann die Halle quasi über Nacht zur Kulisse für ein Konzert, zum Messeplatz oder zum Austragungsort eines Handball-Bundesliga-Spiels werden. Um die Vorschriften der Deutschen Handball-Liga zu erfüllen, hat die Halle ein technisches Upgrade erhalten. Neben neuen Ballfangnetzen, Tribünen für die Kameras und schnellem Internet für die Journalisten wurde auch eine LED-Beleuchtungsanlage mit intelligenter Steuerung implementiert.

Technologiesprung steigert Effizienz und Qualität

Die Bestandslösung in der größten Mehrzweck-Veranstaltungshalle im Bergischen Land arbeitete noch mit Quecksilberdampflampen, also einem Lampentyp, der innerhalb der Europäischen Union nicht mehr in Verkehr gebracht werden darf. Vor diesem Hintergrund fiel die Entscheidung, die Halle auf moderne LED-Leuchten umzurüsten. Neben erheblichen Energieeinsparungen sollte auch die Lichtqualität gesteigert werden. Erfüllt werden konnten diese Erwartungen mit Leuchten von Norka. Für die Hallen- und Spielfeldbeleuchtung kommen 130 mit LED-Arrays bestückte Centaurus Strahler zum Einsatz sowie London LED und Dublin LED Leuchten, die mit LED-Stripes ausgestattet sind.

Entscheidend war die Erhöhung der Beleuchtungsstärken auf dem Spielfeld. Statt ...

