Potsdam (ots) - In Rathenow wurden drei Männer von einem Mann südländischen Typs und einem Schwarzafrikaner grundlos von ihren Fahrrädern gezerrt und zusammengeschlagen. Ein 33-Jähriger erlitt einen Knochenbruch, die Angreifer entkamen.



Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, Thomas Jung, meint dazu:



"Die Meldungen über übergriffige Zuwanderer reißen nicht ab. Jüngster Tatort: Rathenow. Ich frage mich, wie oft man noch unschuldige Opfer hinnehmen muss, bis endlich konsequent gehandelt wird. Hier wird einmal mehr demonstriert, wie hilflos unser Rechtsstaat ist, wenn er von Rot-Rot regiert wird. Es sind in Brandenburg immer noch rund 6800 Abzuschiebende unterwegs. Und außer Übergriffen wie dem in Rathenow passiert nichts. Zuwanderer prügeln und niemand wird abgeschoben!"



OTS: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130777 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130777.rss2



Pressekontakt:



Detlev Frye Telefon (0331) 966-1880 E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.de



Zur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg: https://www.presseportal.de/nr/130777



Soziale Medien:



Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktion Im Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.de Bei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBB Bei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/