Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate in der Eurozone bleibt nach wie vor sehr niedrig und verharrt auf dem Vormonatsstand von 1,2%, so die Analysten der Nord LB.Einzig die Kerninflationsrate - ein um volatile Komponenten wie Energie- und Lebensmittelpreise bereinigtes Maß - habe zulegen können, und betrage nun mehr 1,1%. Die EZB sei weiterhin meilenweit davon entfernt, ihr Inflationsziel von nahe 2% zu erreichen. Und schlimmer noch: Die Wirksamkeit ihrer Geldpolitik werde von den Investoren zunehmend in Frage gestellt. Selbst wenn die EZB zu weiteren Zinssenkungen und einer Neuauflage ihres Aufkaufprogramms greifen sollte, dürfte eine signifikante Wende im Marktvertrauen fraglich sein. Eine Medizin, die seit Jahren nur bedingt gewirkt habe, werde sich künftig sicherlich nicht als Allheilmittel erweisen. ...

