Linz (www.anleihencheck.de) - Australien ist stark abhängig vom chinesischen Bedarf an Rohstoffen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die chinesischen Einkaufsmanagerindices hätten im Juni unter der Wachstumsschwelle gelegen. Dementsprechend würden die australischen Exporte eine rückläufige Tendenz zeigen. Darüber hinaus sei auch eine Delle im privaten Konsum Australiens erkennbar. Diese laste auf der Inflation, welche seit nunmehr zwei Quartalen unter dem Zielband der Notenbanker liege. Wenig überraschend hätten die Währungshüter der Australischen Notenbank (RBA) in der heutigen Zinssitzung ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 1 Prozent gesenkt. Dieser Zinsschritt sei von den Märkten erwartet worden, weshalb er bisher keine starke Abwertung des Australischen Dollars nach sich trage. ...

