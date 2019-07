Von Costas Paris

LONDON (Dow Jones)--Eine Blockchain-Initiative für Seefracht expandiert mit der Aufnahme von zwei weiteren großen Containerreedereien: Die deutsche Hapag-Lloyd und Japans Ocean Network Express (ONE) kündigten an, sich an der Blockchain-basierten Handelsplattform Tradelens zu beteiligen, die von der dänischen Reederei Maersk und dem US-Technologiekonzern IBM entwickelt wurde.

Damit nehmen künftig fünf der sechs weltgrößten Containerreedereien an dem Großprojekt teil, über das 60 Prozent der weltweiten Seecontainerkapazität kontrolliert werden. Die Mediterranean Shipping Co (MSC) aus der Schweiz und die französische CMA CGM hatten sich der Plattform im Mai angeschlossen.

"Jetzt, da sich fünf der sechs größten Carrier der Welt für die Plattform engagieren, können wir diesen Wandel beschleunigen, um mehr Vertrauen, Transparenz und Zusammenarbeit zwischen den Lieferketten zu schaffen und den Welthandel zu fördern", sagte Martin Gnass, Managing Director Information Technology bei Hapag-Lloyd.

Die Blockchain-Technologie ermöglicht den teilnehmenden Containerreedereien, Informationen auszutauschen, Sendungen zu verfolgen und Kosten für den Verwaltungsaufwand zu senken. Laut Maersk machen die Kosten für die erforderlichen Unterlagen zur Bearbeitung und Verwaltung vieler der jedes Jahr versandten Waren maximal etwa ein Fünftel der physischen Transportkosten aus.

Damit Tradelens funktioniert, ist allerdings eine breite Beteiligung entlang der gesamten Lieferkette nötig.

Viele Unternehmen, darunter Transportfirmen und Spediteure, die den Warenfluss steuern, zögern jedoch, detaillierte Informationen über Sendungen zu teilen, die oft von mehreren Frachtunternehmen abgewickelt werden. Sie fürchten, dass Wettbewerber die Daten nutzen werden, um Kunden abzuwerben. Die Blockchain-Plattform versucht, dieses Problem zu lösen, indem sie nur vertrauenswürdige Teilnehmer zulässt, die Informationen in ein gemeinsames elektronisches Geschäftsbuch einbringen.

CMA CGM, die weltweit viertgrößte Reederei nach Maersk, MSC und die Nummer drei, Chinas Cosco Shipping Holdings Ltd, traten Ende vergangenen Jahres dem Global Shipping Business Network (GSBN) bei, einer ähnlichen Blockchain-Initiative, die von Cosco und anderen asiatischen Reedereien gegründet wurde.

