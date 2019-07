Bad Reichenhall/Bayern (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Was gibt es Schöneres als eine Delikatesse aus der Heimat: Soldatinnen und Soldaten der Gebirgsjägerbrigade 23, die sich gerade im Auslandseinsatz befinden, haben vor Kurzem Pakete mit einem besonderen Gruß aus der bayerischen Heimat bekommen.



Die Gebirgsjägerbrigade 23 versorgte ihre Soldatinnen und Soldaten mit geräuchertem Schinken aus Bayern. Die Lieferung aus dem Berchtesgadener Land erreichte die Kontingente der Gebirgsjägerbrigade in den Einsatzgebieten in Mali, Afghanistan sowie im Kosovo und sorgte für gute Stimmung.



zum Gesamtbeitrag:



https://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktu ell.nachrichten.jahr2019.juli2019&de.conet.contentintegrator.portlet. current.id=01DB050000000001%7CBDP9TL060DIBR



OTS: Presse- und Informationszentrum des Heeres newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127975.rss2



Pressekontakt: Presse- und Informationszentrum des Heeres Telefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511 E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.org www.deutschesheer.de