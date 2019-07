Die Aktie der Commerzbank gerät am Dienstag unter Druck, zählt zu den schwächsten Titeln im MDAX. Das Finanzinstitut holt sich über die Begebung einer Nachranganleihe frisches Kapital, sammelt eine Milliarde Dollar ein. Die so genannte Tier-1-Anleihe kann der Bank helfen, die Eigenkapitalquote hochzufahren und so die Bewertung der Stabilität des Finanzinstituts zu verbessern. Anlegern droht indes im Extremfall der Totalverlust ihres eingesetzten Kapitals.Die Commerzbank hat ihre Kapitalausstattung ...

