Nach dem gelungenen Wochenstart ging dem DAX am Dienstag etwas die Puste aus.



Marktexperte Roger Peeters von pfp advisory erklärt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe, was den Markt nach dem jüngsten Anstieg zum innehalten gebracht hat. Wie es seiner Einschätzung nach in den Sommermonaten weitergehen könnte, verrät er im vollständigen Interview.