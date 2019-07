Thyssenkrupp lässt sich von der Umweltschutzwelle ergreifen und macht jetzt "grüne" Versprechungen. Der CO2-Ausstoß im Konzern soll bis 2030 um 30 Prozent verringert werden. 2050 will Thyssenkrupp klimaneutral sein.

Angesichts immer strengerer Klimaauflagen in der EU steuert Thyssenkrupp um: Der Industriekonzern, der pro Jahr rund 24 Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Luft bläst, will seine Treibhausgase deutlich senken. Bis 2030 sollen 30 Prozent an Emissionen eingespart werden, die aus eigener Produktion und bezogener Energie zu Buche schlagen. Ab 2050 will Thyssenkrupp klimaneutral sein.

"Die Bedrohungen durch den Klimawandel gehen uns alle an", erklärte Vorstandschef Guido Kerkhoff am Dienstag. "Als weltweit tätiges Industrieunternehmen haben wir einen besonders großen Hebel, mit ressourcenschonenden Produkten und Prozessen Treibhausgasemissionen nachhaltig zu senken."

Der Konzern will in allen Bereichen ansetzen. Auf die Stahlsparte entfällt der größte Teil der eigenen Emissionen. ...

