Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Presseberichten über einen umfangreichen Arbeitsplatzabbau auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,40 Euro belassen. Investoren sollten den Medienspekulationen nicht zu viel Gewicht beimessen, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Berichte hätten zwar einige Details zu Kosteneinsparungen enthalten, nicht aber zu Aspekten wie den Einnahmen der Bank und ihrer Kapitalausstattung./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 00:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-07-02/14:28

ISIN: DE0005140008