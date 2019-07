Die Baader Bank hat das Kursziel für Nemetschek nach dem Aktiensplit von 157,00 auf 52,33 Euro angepasst und die Einstufung auf "Hold" belassen. Da die Anleger des Bausoftwareherstellers für jede gehaltene Aktie zwei neue bekamen, überarbeitete Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie entsprechend seine Schätzungen für Dividende und Gewinn je Aktie (EPS). Im Modell berücksichtigt sei allerdings noch nicht der Beitrag aus dem frisch bekannt gegebenen Verkauf des Anteils am Lösungsanbieter Docuware. Seine operativen Prognosen für Nemetschek behielt der Experte unterdessen bei./tav/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 01:13 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-07-02/14:30

