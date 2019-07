Auch interessant: E-Mobilität Toyota will CATL-Akkus Toyota wird ein Memorandum of Understanding mit dem chinesischen Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology Ltd. unterzeichnen, um sich die Versorgung mit Lithium-Ionen-Akkus zu sichern. mehr... Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...