Anheuser-Busch InBev (AB-InBev), die weltgrößte, aber hochverschuldete Brauereigruppe, will sein florierendes Asiengeschäft Budweiser Brewing Company APAC auslagern und am 19. Juli 2019 an die Hongkonger Börse bringen. Es könnte der größte IPO 2019 werden, so "Reuters". Das Unternehmen vertreibt in der Asien-Pazifik-Region über 50 Biersorten und ist unter anderem für seine Bier-Marken Becks, Corona ...

