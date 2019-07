Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien haben in den ersten Handelsstunden der Sitzung am Dienstag zu kämpfen, so die Experten von XTB. Die Underperformance lasse sich mit der Drohung der USA erklären, der EU neue Zölle aufzuerlegen. Indices aus Osteuropa würden am meisten hinterherhinken, während Aktien aus Großbritannien aufgrund der Abschwächung des GBP anziehen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...