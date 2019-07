DER AKTIONÄR hatte in Ausgabe 23/2019 mögliche Gewinne des ASCO-Meetings vorgestellt. Dieser fand in diesem Jahr vom 31. Mai bis 4. Juni statt. Die Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) ist der mit Abstand wichtigste Krebskongress der Welt. Zehntausende Experten auf dem Gebiet der Krebsforschung trafen sich unter dem Motto "Caring for Every Patient, Learning from Every Patient" und brachten sich mit Vorträgen und Diskussionsrunden auf den neuesten Stand der Forschung, tauschten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...