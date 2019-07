Die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard kämpft aktuell mit der Kursmarke von 150 Euro - dabei können sich Wirecard-Aktionäre in der 1-Monats-Betrachtung über einen Kursgewinn von fast 10% freuen - seit Jahresstart 2019 steht ein Plus von rund 15% auf der Wirecard-Anzeigetafel. Heute wurde bekannt, dass Wirecard den Shopee-Kunden in Singapur Ratenzahlungsservice (IPP) anbietet. Shopee...

Den vollständigen Artikel lesen ...