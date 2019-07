Die DZ Bank hat den fairen Wert für Grand City Properties mit Blick auf den angekündigten Mietendeckel in Berlin von 23,50 auf 21 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Etwa ein Fünftel des Portfoliowertes der Immobiliengesellschaft entfielen auf Berlin, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er nahm daher wegen gestiegener Risiken in puncto Regulierung einen Risikoabschlag für die Aktien vor./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 13:40 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2019 / 13:58 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

