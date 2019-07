Die Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China hat zu Wochenbeginn für gute Stimmung an den Aktienmärkten gesorgt. An den Devisenmärkten wird das Thema "Zinsen" gespielt. Erfahren Sie hier mehr von Kristian Volaric von der Flatex Bank.



Darüber hinaus stehen die wichtigsten Termine in dieser Woche im Fokus. Folgen Sie dem flatExperten auch auf guidants.de. Klicken Sie hier: https://go.guidants.com/c/flatExperten