Die Futures auf Dow Jones und Co deuten heute eine etwas schwächere Eröffnungsphase in den New York an. Am Montag war der S&P 500 noch auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Heute zeigen sich die Inverstoren abwartend, nachdem zur Wochenmitte wichtige Wirtschaftsdaten - darunter die US-Handelsbilanz - veröffentlicht werden. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...