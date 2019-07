Der Ceconomy -Konzern hat für die verlustreichen Elektromärkte seiner Tochter Media-Saturn in Griechenland einen Partner gefunden. Die Investmentgesellschaft Olympia Gruppe übernehme 75 Prozent an einem neuen Gemeinschaftsunternehmen in dem Land, Media-Saturn 25 Prozent, teilte der im SDax notierte Konzern am Dienstag in Düsseldorf mit. MediaMarkt-Häuser in Griechenland gehören dann wie der bisherige Rivale Public in Griechenland und Zypern zu dem Verbund, die Marken sollen jeweils weitergeführt werden.

Der Zusammenschluss muss von den Wettbewerbsbehörden genehmigt werden und soll voraussichtlich im kommenden Geschäftsjahr 2019/20 (bis Ende September) stattfinden. Der Deal werde bei Ceconomy dann einen positiven einmaligen Ergebniseffekt vor Zinsen und Steuern von 20 bis 35 Millionen Euro haben. Weil die Verluste der griechischen Geschäfte zu dem Zeitpunkt nicht mehr anfallen, entlastet das die Ceconomy-Ergebnisse in Höhe eines niedrigen bis mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrages. Ab dem Jahr 2022 rechnet Ceconomy aus dem neuen Unternehmen auch dank Größenvorteilen mit einem jährlichen Ergebnisbeitrag in niedriger einstelliger Millionen-Höhe.

MediaMarkt Griechenland erzielte im vergangenen Geschäftsjahr mit zwölf Märkten einen Umsatz von 186 Millionen Euro, der Rivale Public ist mit 256 Millionen Euro größer. Ceconomy befindet sich derweil in einem großangelegten Sparprogramm und Konzernumbau, um die zuletzt schwachen Ergebnisse wieder zu steigern und der harten Konkurrenz von Online-Händlern entgegenzuwirken./men/fba

ISIN DE0007257503

