Der Münchner Versicherungsriese beteiligt sich an weiteren neun Mautstraßen in Indien und baut damit sein Portfolio an lukrativen Infrastrukturprojekten aus. Die Allianz-Aktie schickt sich indes an, das 17-Jahres-Hoch bei 216,20 Euro in Angriff zu nehmen. Sollte der DAX-Wert diese Hürde meistern, sollten sich Anschlusskäufe einstellen. DER AKTIONÄR ist schon lange bei der Allianz an Bord.Wie die Allianz mitteilte, übernimmt der Infrastruktur-Investor IndInfravit die durch fünf Bundesstaaten Indiens ...

