DGAP-DD: Fresenius SE & Co. KGaA deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 02.07.2019 / 15:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Vorname: Stephan Nachname(n): Sturm 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Vorstand b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Fresenius SE & Co. KGaA b) LEI XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0005785604 b) Art des Geschäfts Ausübung von Optionen auf Fresenius-Aktien aus dem Aktienoptionsplan und Verkauf der Aktien (Cash Settlement) Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 48,1550 EUR 12086,9050 EUR 48,1650 EUR 4479,3450 EUR 48,1650 EUR 9633,0000 EUR 48,1650 EUR 96,3300 EUR 48,1650 EUR 13197,2100 EUR 48,1600 EUR 11654,7200 EUR 48,1700 EUR 7225,5000 EUR 48,1650 EUR 13775,1900 EUR 48,1650 EUR 12089,4150 EUR 48,1700 EUR 2649,3500 EUR 48,1700 EUR 9874,8500 EUR 48,1700 EUR 10838,2500 EUR 48,1700 EUR 2890,2000 EUR 48,1800 EUR 3276,2400 EUR 48,1800 EUR 13201,3200 EUR 48,1900 EUR 2891,4000 EUR 48,1900 EUR 16095,4600 EUR 48,1950 EUR 4192,9650 EUR 48,1950 EUR 9639,0000 EUR 48,1950 EUR 385,5600 EUR 48,1950 EUR 4433,9400 EUR 48,1950 EUR 8771,4900 EUR 48,2200 EUR 10849,5000 EUR 48,2250 EUR 12008,0250 EUR 48,2400 EUR 3907,4400 EUR 48,2400 EUR 4341,6000 EUR 48,2400 EUR 3039,1200 EUR 48,2400 EUR 2412,0000 EUR 48,2450 EUR 13894,5600 EUR 48,2500 EUR 5307,5000 EUR 48,2500 EUR 8733,2500 EUR 48,2500 EUR 13944,2500 EUR 48,2600 EUR 13174,9800 EUR 48,2650 EUR 14382,9700 EUR 48,2750 EUR 6517,1250 EUR 48,2750 EUR 9413,6250 EUR 48,2800 EUR 5310,8000 EUR 48,2800 EUR 7048,8800 EUR 48,2850 EUR 12360,9600 EUR 48,2350 EUR 9647,0000 EUR 48,2300 EUR 7234,5000 EUR 48,2250 EUR 22279,9500 EUR 48,2450 EUR 9600,7550 EUR 48,2450 EUR 4872,7450 EUR 48,2450 EUR 6609,5650 EUR 48,2400 EUR 11674,0800 EUR 48,2550 EUR 14573,0100 EUR 48,2550 EUR 12546,3000 EUR 48,2650 EUR 18919,8800 EUR 48,2600 EUR 9652,0000 EUR 48,2550 EUR 9651,0000 EUR 48,2550 EUR 6948,7200 EUR 48,2500 EUR 19010,5000 EUR 48,2650 EUR 11824,9250 EUR 48,2650 EUR 12693,6950 EUR 48,2800 EUR 10138,8000 EUR 48,2800 EUR 7821,3600 EUR 48,2850 EUR 7242,7500 EUR 48,2900 EUR 965,8000 EUR 48,2900 EUR 11106,7000 EUR 48,2900 EUR 6615,7300 EUR 48,2700 EUR 9171,3000 EUR 48,2650 EUR 4923,0300 EUR 48,2600 EUR 30789,8800 EUR 48,2550 EUR 24754,8150 EUR 48,2800 EUR 13470,1200 EUR 48,2750 EUR 23944,4000 EUR 48,2600 EUR 8638,5400 EUR 48,2750 EUR 4055,1000 EUR 48,2750 EUR 9896,3750 EUR 48,2850 EUR 14533,7850 EUR 48,2850 EUR 9174,1500 EUR 48,2800 EUR 4345,2000 EUR 48,2850 EUR 9174,1500 EUR 48,2950 EUR 11832,2750 EUR 48,2950 EUR 11928,8650 EUR 48,2950 EUR 917,6050 EUR 48,3000 EUR 13475,7000 EUR 48,2750 EUR 20372,0500 EUR 48,2800 EUR 12552,8000 EUR 48,2750 EUR 7241,2500 EUR 48,2800 EUR 14339,1600 EUR 48,2800 EUR 7242,0000 EUR 48,2850 EUR 11733,2550 EUR 48,2800 EUR 47845,4800 EUR 48,2750 EUR 20372,0500 EUR 48,2700 EUR 11536,5300 EUR 48,2850 EUR 2172,8250 EUR 48,2950 EUR 13184,5350 EUR 48,3150 EUR 9663,0000 EUR 48,3150 EUR 2512,3800 EUR 48,3250 EUR 17300,3500 EUR 48,3350 EUR 4930,1700 EUR 48,3350 EUR 7250,2500 EUR 48,3350 EUR 1450,0500 EUR 48,3450 EUR 9669,0000 EUR 48,3450 EUR 3964,2900 EUR 48,3450 EUR 10974,3150 EUR 48,3450 EUR 2465,5950 EUR 48,3400 EUR 13776,9000 EUR 48,3500 EUR 19581,7500 EUR 48,3500 EUR 9670,0000 EUR 48,3500 EUR 2852,6500 EUR 48,3500 EUR 13151,2000 EUR 48,3450 EUR 9475,6200 EUR 48,3450 EUR 4592,7750 EUR 48,3450 EUR 7735,2000 EUR 48,3400 EUR 10199,7400 EUR 48,3400 EUR 8556,1800 EUR 48,3400 EUR 3480,4800 EUR 48,3400 EUR 483,4000 EUR 48,3400 EUR 8121,1200 EUR 48,3400 EUR 5124,0400 EUR 48,3400 EUR 8459,5000 EUR 48,3400 EUR 4592,3000 EUR 48,3450 EUR 10877,6250 EUR 48,2500 EUR 16212,0000 EUR 48,2500 EUR 7237,5000 EUR 48,2500 EUR 13172,2500 EUR 48,2900 EUR 820,9300 EUR 48,2850 EUR 6277,0500 EUR 48,2800 EUR 11152,6800 EUR 48,2900 EUR 48,2900 EUR 48,2500 EUR 32810,0000 EUR 48,2350 EUR 13264,6250 EUR 48,2450 EUR 337,7150 EUR 48,2450 EUR 9649,0000 EUR 48,2450 EUR 3473,6400 EUR 48,2450 EUR 4776,2550 EUR 48,2450 EUR 2460,4950 EUR 48,2450 EUR 6030,6250 EUR 48,2400 EUR 7139,5200 EUR 48,2050 EUR 15907,6500 EUR 48,1950 EUR 14265,7200 EUR 48,1900 EUR 7517,6400 EUR 48,1950 EUR 9639,0000 EUR 48,1950 EUR 2554,3350 EUR 48,1900 EUR 18456,7700 EUR 48,1950 EUR 12000,5550 EUR 48,2000 EUR 13640,6000 EUR 48,2050 EUR 9448,1800 EUR 48,2050 EUR 3374,3500 EUR 48,2750 EUR 12020,4750 EUR 48,2700 EUR 9654,0000 EUR 48,2650 EUR 25628,7150 EUR 48,2650 EUR 3716,4050 EUR 48,2650 EUR 10232,1800 EUR 48,2750 EUR 7724,0000 EUR 48,2750 EUR 7241,2500 EUR 48,2800 EUR 12939,0400 EUR 48,2850 EUR 12457,5300 EUR 48,2600 EUR 12065,0000 EUR 48,2600 EUR 15153,6400 EUR 48,2550 EUR 25816,4250 EUR 48,2450 EUR 3377,1500 EUR 48,2250 EUR 20977,8750 EUR 48,2150 EUR 13307,3400 EUR 48,2150 EUR 9643,0000 EUR 48,2150 EUR 3037,5450 EUR 48,2150 EUR 12150,1800 EUR 48,2150 EUR 7232,2500 EUR 48,2150 EUR 13741,2750 EUR 48,2250 EUR 14515,7250 EUR 48,2300 EUR 14227,8500 EUR 48,2250 EUR 626,9250 EUR 48,2250 EUR 12249,1500 EUR 48,2450 EUR 11916,5150 EUR 48,2500 EUR 12448,5000 EUR 48,2450 EUR 17802,4050 EUR 48,2600 EUR 13947,1400 EUR 48,2550 EUR 15393,3450 EUR 48,2500 EUR 11869,5000 EUR 48,2450 EUR 41635,4350 EUR 48,2700 EUR 11584,8000 EUR 48,2700 EUR 1255,0200 EUR 48,2800 EUR 11828,6000 EUR 48,3000 EUR 13089,3000 EUR 48,2600 EUR 3329,9400 EUR 48,2650 EUR 14624,2950 EUR 48,1750 EUR 12766,3750 EUR 48,1400 EUR 6787,7400 EUR 48,1250 EUR 9288,1250 EUR 48,0650 EUR 6392,6450 EUR 48,0550 EUR 21528,6400 EUR 48,0600 EUR 1201,5000 EUR 48,0600 EUR 7593,4800 EUR 48,0600 EUR 1201,5000 EUR 48,0600 EUR 4085,1000 EUR 48,0150 EUR 11955,7350 EUR 48,0050 EUR 9360,9750 EUR 48,0050 EUR 16369,7050 EUR 48,0100 EUR 14931,1100 EUR 48,0000 EUR 25920,0000 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 48,2414 EUR 1987690,8200 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-06-28; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: Xetra MIC: XETR 02.07.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 