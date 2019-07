Der Goldpreis hatte zuletzt als Krisenwährung wieder zulegen können, kann das so weitergehen?



Rohstoffexperte Michael Blumenroth von der Deutschen Bank erklärt in der Sendung Zertifikate Aktuell, wohin der Goldpreis in der nächsten Zeit tendieren könnte und wie Anleger auf diese Entwicklung setzen können. Mehr dazu in der vollständigen Sendung.